ابن سلمان يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

جهينة نيوز

رأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة برئاسته لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان النائب السعودي تفاصيل جديدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذ قال إن المعلومات التي وردتهم من سلطات التحقيق التركية تقول إن الحادثة كانت بنية مسبقة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إنه "بناءً على الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس الأمير الاجتماع الأول لهذه اللجنة اليوم الخميس، واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بـ: الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، آليات الاستقطاب والتأهيل.

واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.