جزيرة تختفي بأكملها بلمح البصر بسبب إعصار ضخم!

جهينة نيوز

أكد علماء أن جزيرة بأكملها في أرخبيل هاواي بالمحيط الهادئ "اختفت" بين عشية وضحاها خلال إعصار "Walaka" القوي الذي ضرب المنطقة في بداية أكتوبر تشرين الاول.

وتُظهر الصور الملتقطة أن الرمل والحصى في جزيرة East النائية، تعرضا للانهيار بالكامل.

وتمكن الباحثون الذين يراقبون المنطقة من تتبع الاختلافات باستخدام صور الأقمار الصناعية. ولكن، حتى الخبراء لم يكونوا مستعدين لما وجدوه بعد العاصفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن تختفي جزيرة East، التي تعد جزءا من Frigate Shoals الفرنسية في نصب Papahanaumokuakea البحري الوطني، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.

ولكن عندما ضربت عاصفة من الفئة الرابعة في وقت سابق من هذا الشهر، تلقت الجزيرة الضربة المباشرة، وهي موقع أساسي للسلاحف البحرية التي تتكاثر في المنطقة.

كما اختفت جزيرة أخرى قريبة تسمى "Trig" في الأشهر الأخيرة، ولكن بشكل تدريجي ضمن عملية استمرت لسنوات طويلة. وعلى النقيض من ذلك، حدث اختفاء جزيرة East في غمضة عين.

ويحذر الخبراء من أن مخاطر العواصف المتكررة التي تهدد هذه الجزر، تتزايد بشكل كبير.

المصدر: ديلي ميل