نتنياهو: أقبل منح الفلسطينيين القدرة على حكم أنفسهم

جهينة نيوز

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ان الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم، دون ان يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل، وفقا لما ذكرته القناة الثانية الاسرائيلية.

واضاف، خلال مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية المنعقد في مدينة تل أبيب، انه يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية. ووصف الكيان الفلسطيني الذي يقبل به بأنه أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.

واعتبر نتنياهو ان قطاع غزة أصبح مرتعا للإسلام المتطرف بسبب انسحاب إسرائيل منه عام2005، معتبرا ان مصير الضفة الغربية سيكون مثلغزة في حال انسحاب اسرائيل منها.