"LYNA" أداة من "غوغل" للكشف عن سرطان الثدي

جهينةنيوز

طور باحثون في شركة "غوغل" أداة تعلم يمكنها اكتشاف سرطان الثدي المتقدم بدقة أكبر من أخصائي علم الأمراض، إذ قام الفريق بتدريب الخوارزمية، التي أطلقوا عليها اسم "LYNA" للتعرف على خصائص الأورام باستخدام مجموعتين من الشرائح المرضية، ما يمنحها القدرة على تحديد ورم خبيث في مجموعة متنوعة من الحالات.

وكانت النتيجة هي تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكن أن يميز الفرق بين السرطان والسلالات غير السرطانية بنسبة 99% من الوقت، حتى عند البحث عن النمو الثانوي للأورام الخبيثة الصغيرة للغاية التي قد يفتقدها البشر.

وكانت "LYNA" أكثر فاعلية عندما كانت تعمل كأداة مساعدة، ووجد علماء الأمراض أن تقنية التعلم العميق جعلت عملهم أسهل، فهي لم تقلل فقط من نسبة الانبثاقات الدقيقة، بل خفضت وقت الفحص إلى النصف إلى دقيقة واحدة. وستكون لهذه التقنية الكثير من الكفاءة والفعالية في المستقبل، حيث أنها ستبحث عن سرطان الثدي في المراحل المتأخرة حيث لا يوجد حل معروف، إلا أنها لم تستخدم بعد في الحالات السريرية في الحياة الواقعية