نجمة هوليوود ترفض تمويل محمد بن سلمان!

جهينة نيوز

كشفت صحيقة "الغارديان أنه تمّ ترشيح الممثلة سكارليت جوها نسنللقيام بدور صحفية فائزة بجائزة بوليتزر، تدعى لينسى أداريو، في فيلم للمخرج ريدلي سكوت، إلا أن النجمةوجدت اسم محمد بن سلمان بين الممولين للفيلم، ما أدى بها لرفض المشاركة.

ونقلت أداريو عن سكارليت قولها: "هذا الرجل يجعل الحرب في اليمن مستمرة، ولديه نساء في السجن".

وأضافت: "كان هذا الأمر قبل مقتل خاشقجي، حينما كان واحدا من الممولين الرئيسيين للفيلم".

وأشارت أداريو إلى أن محمد بن سلمان يريد أن يرى الغرب أنه في هوليوود، "أنه موجود في أفضل مكان في الغرب، لكنني أشكر الله أنه لم يعد موجودا"