تركيا تطالب بمعرفة من أعطى الأوامر لقتل خاشقجي!

جهينة نيوز

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس مطالبة الرياض بالإفصاح عن الجهة التي أصدرت الأوامر للفريق السعودي المشتبه بقيامه بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في أنقرة: ان "الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه أسئلة حول مقتل خاشقجي، لم نحصل على رد عليها، وأهمها من أعطى الأوامر لفريق السعوديين الذي جاء لتنفيذ القتل في إسطنبول".

وتابع أن "جثة خاشقجي لم يتم العثور عليها بعد رغم التحقيقات مع الموقوفين في السعودية"، مضيفا أن "عائلة الصحفي تريد معرفة هذا الأمر، ويريدون دفن والدهم..فهذا أمر إنساني ويجب مراعاته".

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن "جثة خاشقجي لم يتم العثور"، وتابع أوغلو أن الجثة لم يتم العثور عليها رغم التحقيقات مع الموقوفين في السعودية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الرئيس وجّه أسئلة حول مقتل خاشقجي لم نحصل على رد عليها وأهمها من أعطى الأوامر لفريق السعوديين الذي جاء لتنفيذ القتل في إسطنبول.

المصدر:سبوتنيك