مجلس التعليم العالي ينعقد في حلب.. والطلاب تترقب؟

جهينة نيوز

يعقد مجلس التعليم العالي جلسته الآن في حلب برئاسة وزير التعليم وحضور رؤساء الجامعات الحكومية و3 ممثلين من الجامعات الخاصة وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وحسبما ذكر موقع “الوطن أون لاين” ان غالباً ما يتم إصدار ماينتج عن اجتماعات المجلس في ذات اليوم، لتصدر القرارات بشكل متتابع خلال الأسبوع الذي يلي انعقاد المجلس أو حتى بعد أسبوعين.

هذا ومن المتوقع أن يتم النظر في الكتاب المرفوع من اتحاد طلبة سورية حول طلاب السنة الاخيرة من حملة 5 مقررات وأكثر وبعضهما من مقررات الفصل الدراسي الثاني الذين فوجئوا بتغير النظام الامتحاني (الدراسي) إلى النظام الفصل المعدل الأمر الذي يؤدي إلى رسوبهم وانتظارهم عاماً كاملاً ليتكمنوا من تقديم مقرراتهم.