دوقة كامبريدج عادت لمرافقة الملكة إليزابيت

جهينة نيوز

عادت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من جديد، لحضور الفعاليات والأحداث الرسمية برفقة العائلة المالكة البريطانية، منذ انتهاء إجازة أمومتها بعد ولادة طفلها الأمير "لويس".

وتألُّقت كيت في المأدبة التي أُقيمت على شرف زيارة الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما من هولندا، بفستان أزرق ذو شيالات عريضة، من توقيع مصمم أزيائها المفضل "أليكساندر ماكوين"، زيَّنته بشريط أصفر مُثبَّت عليه صورة للملكة إليزابيث الثانية.

وأكملت كيت إطلالتها الأنيقة مرتديةً تاج مُرصَّع بالألماس واللؤلؤ، يعود لحماتها المتوفاة الأميرة ديانا، في حين تزيَّنت بأقراط ألماسية وقلادة مُرصَّعة بالألماس واللؤلؤ، ارتُديَّت مرة واحدة من قبل والدة الملكة إليزابيث الثانية حيث تعود في الأصل إلى الملكة إليكساندرا عام 1863