بنك البركة سورية يجدد اتفاقية التعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA

جهينة نيوز

للعام الثاني على التوالي قام بنك البركة سورية بتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA تهدف إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين وتطوير المبادرات البحثية والعلمية لما يسهم في تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وزيادة التعاون العلمي والأكاديمي والعملي بينهما.

عبر الدكتور حيان ديب عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA عن أهمية الدعم الذي يحظى به المعهد من القطاع الخاص وخاصة بنك البركة وذلك من خلال التعاون العلمي والاستشاري والتدريبي في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير ونشر المعرفة والتعاون المالي من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب.

بدوره أكد السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: " تم تجديد التعاون بناء على النتائج الإيجابية التي حققت خلال العام الفائت على الصعيد الاكاديمي والمهني, حيث انضم لعائلة البركة عدد من خريجي المعهد وتم تقديم تدريب مهني لطلاب المعهد, بالإضافة لتسديد ستة منح دراسية كاملة للطلاب المميزين من سنوات التخصّص.

يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى رعاية مجموعة من الطلاب المتميزين من سنوات التخصص , وتتضمن الرعاية تسديد مبالغ الرسوم السنوية كاملة, إضافة إلى إعطائهم أولوية بأن يكونوا أحد العاملين في البنك بعد التخرج في حال توفر الشاغر المناسب لمؤهلاتهم حينها, كما سيتم تقديم فرص تدريبية لطلاب المعهد وفق الخطة التدريبية المعتمدة في البنك, مع إقامة أنشطة مشتركة علمية وعملية متمثلة بمحاضرات تخصّصية وورشات عمل مع وضع كافة وسائل المعرفة العملية من تقارير وبرشورات بمتناول المعهد وطلابه".

علماً أن المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA أحدث بموجب القانون رقم /40/ تاريخ 23/6/2001 ، كهيئة عامة علمية ترتبط بوزير التعليم العالي مقرها دمشق, تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويعتبر أول جامعة حكومية تخصصية في إدارة الأعمال في سورية.

يُشار إلى أنّ «بنك البركة سورية» أول مصرف سوري يحصل على شهادة بيان أداء وفق المعيار الدّولي للمسؤولية الاجتماعية ISO 26000 ، التي أتت تتويجاً لحرص البنك على الضّلوع بمسؤولياته تّجاه المجتمع، في شتّى المجالات، لا سيما التّعليمية، والتّدريبية، والإنسان.