خالد الصاوي: فيلم الباشا تلميذ انتشلني من أزمة نفسية

جهينة نيوز

كشف الفنان خالد الصاوي عن أزمة نفسية حدثت له بسبب أحد أفلامه السينمائية الشهيرة، مشيراً أثناء استضافته عبر إحدى الإذاعات، إلى أنه أصيب "بالعدوانية بعدما جسّد دور الصحافي المثلي جنسياً في فيلم "عمارة يعقوبيان" كونه كان طوال الوقت يدافع عن نفسه وعن الدور الذي جسده".

وعن مسيرته الفنية، قال الصاوي: "أحببت التمثيل منذ الصغر، وكنت أتخيّل أن هناك كاميرا تصور حياتي، وكان أول تمثيل أمام طابور المدرسة ولم يهتم أحد، لكنني من وقتها وأنا أحب الفن".

وواصل: "بعد مسرح الجامعة، قدّمت مسارح على "الهناجر" سنوات طويلة دون تذاكر، ولحسن الحظ فإنه جرى اختياري من خلال عرض على مسرح الهناجر لألعب بطولة فيلم جمال عبدالناصر العام 1999، وهذا الفيلم أسهم في انتشاري وأظهرني للجمهور رغم عدم نجاحه".

وأردف: "دخلت في دوامة بعد الفيلم مدة 5 سنوات، وقررت صناعة مسرحياتي من الألف للياء، وجاء فيلم "الباشا تلميذ" لكي ينتشلني من هذه الدوامة