احذر الوجبات السريعة لأنها تُعرضك للاكتئاب!

جهينة نيوز

هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والاكتئاب"؟ سؤال يراود العديد من الأشخاص وجاءت إجابته في دراسة طبية أسترالية حديثة، قام بها باحثون من جامعة "جيمس كوك الأسترالية في عدد من المناطق، كشفت العلاقة "المثيرة" بين النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، ومدى عرضته للإصابة بالاكتئاب.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة غير متوقعة مفادها انه كلما من كان مكان سكنه قريباً من مطاعم الوجبات السريعة لا يتمتع بصحة جيدة مقارنة بالذي يسكن في جزر معزولة تغيب فيها تلك المطاعم.

ورصدت الدراسة اكتئاباً لدى 19 شخصاً بين المئة المشمولين فيها، وفي هذا الصدد شرح الباحث مكسيموس بيرجر ان "16 حالة من أصل 19 تمّ تسجيلها في الجزر التي تتيح وجبات سريعة، أما من يواظبون على أكل السمك فكانوا في صحة أفضل".

كما وجدت الدراسة أنّ من يعانون درجات متقدمة من الاكتئاب، ما زالوا شباباً، وكان لافتاً عندهم تناولهم الوجبات السريعة بين الحين والآخر، من دون التركيز فقط على السمك الذي يعد طعاماً شائعاً في المناطق الساحلية.

ويوضح الأكاديميون أنّ الطعام يشكل عاملاً واحداً من العوامل المسببة للاكتئاب، وتالياً فإن تحليل المرض يحتاج إلى استحضار أمور أخرى مرتبطة بالمجتمع والثقافة والاقتصاد والعوامل الشخصية