مسلسل تركي يُثير غضب السعوديين والسبب خاشقجي

جهينة نيوز

أثار مشهد في المسلسل التركي "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" الذي عرض مساء أمس استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في السعودية،حيث يُقتل رئيس الاستخبارات التركي على يد الموساد الإسرائيلي، ويدور حوار بين المحققين الأتراك حول الجريمة، مفاده أنّ القتلة لم يتركوا اثراً وقد عطّلوا كاميرات المراقبة، فيتساءل احدهم: "هل السعوديون من فعلها؟"، الأمر الذي اعتبره مغرّدون تلميحا لمقتل الصحافي جمال خاشقجي، واستهجن سعوديون هذا الاقحام في المسلسل، وطالبوا بمقاطعته لأنه يسيء إلى صورة بلدهم، وكان من ضمن الذين أعلنوا استياءهم من هذا المشهد الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي التي كتبت عبر حسابها في "تويتر" انّ المسلسل هو إسقاط عليهم.

واعتبر آخر أن الإسقاطات في المسلسل هدفها إحداث أزمة بين تركيا والسعودية