روحاني: الدعم الأمريكي وراء جرأة السعودية على قتل خاشقجي

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الدعم الأمريكي المفتوح للسعودية كان وراء قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية اليوم الخميس عن روحاني تعليقه حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقوله إن قتل هذا الصحفي المعارض لم يكن ليتم لولا دعم أمريكا للنظام السعودي، وأن الرياض لم تكن لتتجرأ على فعل ذلك لولا هذا الدعم.

وندد روحاني في اجتماع لحكومته الثلاثاء بهذا الحادث "المفجع" معتبرا "المواقف التي تتخذها دول العالم بصدد هذا الحادث تشكل اختبارا لمدى التزام دعاة حقوق الإنسان وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف: "لم يكن أحد يتصور في عالمنا المعاصر وفي هذا القرن الجديد، حدوث جريمة قتل منظمة كهذه وبهذه الطريقة"، مؤكدا على "عدم إمكانية تجرّؤ المخطّط لهذا القتل وقيامه بفعلته دون تمتعه بدعم وإسناد من الولايات المتحدة".

كما نقل موقعا "إنجليز نيوز" و"جاينا أرك" الصينيان عن الرئيس روحاني أن الحكومة السعودية مدعومة من الولايات المتحدة، وهذا ما يحول دون ملاحقة المحاكم الدولية للرياض.

وذكرت الوكالات الصينية، أن روحاني طالب السلطات التركية بالحياد في التحقيق بجريمة قتل خاشقجي لكنه قال إن الدعم الأمريكي لن يسمح باتخاذ إجراءات ضد الرياض.

واعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أن "قتل الصحفي السعودي المعارض من قبل عائلة آل سعود الحاكمة هو وصمة عار على جبين الحكومة السعودية".