الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا احتفظ بأسد في شقته!

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الفرنسية شابا كان يربي شبلا في شقته الواقعة في باريس، حيث علمت السلطات بالأمر بعد محاولة الشاب بيع الشبل مقابل 10 آلاف يورو.

وعند مداهمة الشرطة للمنزل المستهدف، فر الرجل واختبأ في منزل جاره، بينما عثر العناصر على الشبل مستلقيا على سرير أطفال.

كما أكدت الشرطة أن الأسد الصغير كان بصحة جيدة، وأنها قامت بتسليمه إلى الطرف المختص بالحياة البرية في فرنسا.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الرجل المعتقل واجه تهما سابقة بالسرقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تعثر فيها الشرطة على قط كبير في عقار سكني.

ففي عام 2017، عثرت الشرطة الفرنسية على شبل هزيل جائع كان قد ترك في إحدى الشقق في باريس، بينما تم نقله وإعادة تأهيله في محمية وطنية في جنوب إفريقيا.