8.1 مليارات ليرة إيرادات نقل دمشق حتى ايلول الماضي

جهينة نيوز

حققت مديرية نقل دمشق إجمالي إيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع بلغت 8,1 مليار ليرة منها 357 ليرة ضريبة دخل.

وأكد المهندس ياسر محمد مدير نقل دمشق «للثورة» أن المديرية أنجزت 259 ألفاً و343 معاملة وأرشفة 444 ألفاً و 360 معاملة ووثيقة، في حين بلغ عدد السيارات المسجلة في المديرية حتى تاريخه 498 ألفاً و722 مركبة.‏

ولفت أن المعاملات المنجزة توزعت بين تغير فئة مركبة 757 معاملة وبيان قيد مركبة 85,6 ألف معاملة ومطابقة وكالة 13141 معاملة وتجديد رخصة 16413 معاملة ونقل ملكية مركبة 46,2 ألف معاملة ووضع إشارة على مركبة 3020 معاملة، بالإضافة إلى خدمات أخرى منها تبديل لوحات سبب فقدان وتبديل ألوان وتبديل أجزاء من مركبة وفحص مركبة ونقل مركبة إلى مديرية أخرى وفك رهن مركبة وفك إشارة عن مركبة وتغريم فقدان لوحة أو رخصة.‏