السعودية تستثمر في الصندوق الاستثماري الروسي الصيني قريبا

جهينة نيوز

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن المملكة العربية السعودية ستقوم في أقرب وقت بالاستثمار في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني.

و أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، اليوم الخميس، أن السعودية تعتزم الاستثمار في أقرب وقت في صندوق الاستثمار الروسي الصيني، وأن تسمية الصندوق ستتغير لتشمل السعودية.

وقال دميتريف للصحفيين، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمارات في الرياض: "نستطيع القول أن السعودية ستستثمر قريبا في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني، وأن اسمه سيتغير إلى الصندوق الروسي الصيني السعودي".

وانطلقت، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.

وقال مدير عام صندوق الاستثمار السعودي ياسر الرميان في تصريحات صحفية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" سيخرج منها برامج فرعية وجدول عمل على مدار العام مع كبار المسؤولين والمستثمرين في العالم، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف إن "حوالي عشرة بالمئة من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية وأن الصندوق يستهدف زيادتها إلى 50 بالمئة بحلول 2030". وقال "في 2030 نود أن نكون 50 بالمئة أصولا دولية و50 بالمئة أصولا محلية".