وصول مئات المهجرين السوريين من لبنان عبر معبر الدبوسية في طريق عودتهم لقراهم

جهينة نيوز

وصلت اليوم عدة حافلات تقل مئات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية عبر معبر الدبوسية في طريقهم للعودة إلى قراهم التي حررها الجيشذ من الإرهاب.

وتم في وقت سابق إنجاز الترتيبات اللازمة في معبري الدبوسية وجديدة يابوس لاستقبال دفعات جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم ومنازلهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وعاد في 15 من الشهر الجاري مئات المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة جميع المهجرين إلى أرض الوطن.

سانا