مؤشر السوق يرتفع ٥ نقاط‏.. و ١١١ مليوناً تداولات البورصة‏

الخميس, 25 تشرين الأول 2018 الساعة 10:49 | اقتصاد, محلي

مؤشر السوق يرتفع ٥ نقاط‏.. و ١١١ مليوناً تداولات البورصة‏

جهينة نيوز

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية انخفاضاً بأحجام وقيم التداول حيث وصلت قيمة التداول إلى ١١١ مليون ليرة بحجم تداول ١٤٦ ألف سهم موزعة على ١٧٨ صفقة.‏

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق ٥ نقاط ليقف عند ٦٣٥٦ نقطة بنسبة تغيير موجبة.‏

هذا وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول ٣٥ مليون ليرة ومن ثم جاء سهم بنك البركة سورية بقيمة تداول ٢٩ مليون ليرة تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول ١٨ مليون ليرة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من سهم بنك الشرق والعقلية التأمين التكافلي وبنك الخليج والبنك العربي وبنك سورية والمهجر وبنك الأردن سورية وبنك بيبلوس والشركة الأهلية للنقل والسورية الدولية للتأمين وبنك عودة.‏


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