تشديد الرقابة التموينية على مخابز اللاذقية

جهينة نيوز

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية رقابة مشددة على أداء مخابز المحافظة بعد حصول بعض حالات الازدحام غير المعتادة خلال الآونة الأخيرة برغم التأكيد المستمر من المؤسسات التموينية المعنية على استقرار الأداء الإنتاجي في جميع مخابز محافظة اللاذقية.

وفي متابعة من “البعث” للإجراءات المنفّذة في حركة إنتاج وتوزيع مادة الخبز فقد أكد مدير التجارة الداخلية أحمد نجم أن عملية إنتاج وتوزيع مادة الخبز في حدودها ومستوياتها الطبيعية المألوفة والمعتادة وأن جميع المخابز تعمل ضمن الطاقة الإنتاجية اليومية دون أي نقص مطلقاً في المخصصات والمستلزمات. وأكّد نجم أن جميع المخابز في المحافظة موضوعة في الخدمة الإنتاجية دون أي توقّف يذكر لأي سبب حيث تحصل المخابز على مخصصاتها كاملة بكمية إجمالية قدرها 420 طناً توزع يومياً على جميع مخابز المحافظة، وعزا سبب ظهور أية حالات ازدحام إلى وجود مخابز تغطي تجمعات سكنية كبيرة ما يجعل الازدحام عليها أكبر من غيرها كما في مخبز تشرين بحي المشروع السابع الذي يخدّم عدة تجمّعات سكنية كبيرة وإلى إلغاء تزويد المعتمدين وأيضاً يعود السبب إلى تزامن الطلب الشديد على الخبز في فترة من اليوم الواحد أكثر من غيرها مبيّناً أنّه تم تخصيص منافذ عامة ومنها صالة السورية للتجارة ومنافذ شركة المخابز وغيرها، من جهته مدير فرع الشركة العامة للمخابز. المهندس سامر السوسي أكّد أن وضع مادة الخبز طبيعي في كل أرجاء المحافظة وأن الشركة تعمل مع مديرية التجارة الداخلية على ضبط عمل المخابز، كاشفاً عن قرب البدء بتركيب خطوط إنتاج جديدة في كل من مخبز الغرّاف في حي الرمل الجنوبي ومخبز عين الشرقية في ريف جبلة.