كازاخستان تتوقع انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا أواخر تشرين الثاني

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد أوآخر نوفمبر تشرين الثاني، أو مطلع ديسمبر كانون الاول القادمين في عاصمة بلاده.

وقال عبد الرحمنوف للصحفيين: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في أستانا. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".

واستطرد قائلا: "وفقا للمعلومات الأولية، فإن المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، أو بداية ديسمبر".

المصدر: نوفوستي