الدفاع الروسية: القوات السورية نجحت بتطهير البلاد من الإرهابيين

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول الكسندر فومين، اليوم الخميس، أن القوات الحكومية السورية تمكنت من تطهير كامل أراضي البلاد من الإرهابيين بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وقال فومين خلال منتدى شيانغشان الدولي الثامن للأمن في بكين: "على مدى السنوات الماضية، تمكنت القوات السورية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، من تطهير كامل أراضي البلاد من إرهابيي "داعش" ومجموعات اللصوص التي انضمت إليهم".

وتعاني سوريا منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح وفي نهاية عام 2017 أعلن الانتصار على " تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق. وبدعم من القوات الفضائية الجوية الروسية، تواصل القوات الحكومية السورية تطهير أراضي ومناطق الدولة من العناصر الإرهابية. وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن العمليات العسكرية الروسية بدأت في سوريا بسبب التهديد الإرهابي العالمي الذي كان يهدد روسيا والدول الأخرى.كما أشاد بالقوات السورية والتنسيق مع الجيش الروسي لانجاح المهمة.