طيران العدو الإسرائيلي يغير على أهداف لحماس في 3 تجمعات بقطاع غزة

جهينة نيوز

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من النقاط التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأغارات المقاتلات الجوية الإسرائيلية بعدة صواريخ على ثلاث تجمعات يقول الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحركة حماس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" صباح اليوم الخميس: "أغار جيش الدفاع من خلال مقاتلات سلاح الجو على 8 أهداف إرهابية في 3 مجمعات عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وتابع أدرعي:"وتضم المواقع المستهدفة مجمعا عسكريا في شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية في جنوب قطاع غزة".

وتابع الناطق باسم جيش العدو: "جاءت الغارات ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات لتوفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراضه صاروخا انطلق من قطاع غزة، حيث جرى اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية قبل أن تشرع المقاتلات الجوية الإسرائيلية باستهداف عدد من مواقع المقاومة في غزة.