1600 متدرب في برنامج بناء قدرات العاملين

جهينة نيوز

يستمر برنامج بناء القدرات البشرية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ برامج التدريب النوعية وفق الخطة المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية حتى تم استهداف أكثر من /1600/ متدرب حتى تاريخه.

وفي إطار تنفيذ انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي تمت بتاريخ 16/9/2018 يتم التحضير لتنفيذ برنامج تدريب خاص لتأهيل أعضاء المجالس المحلية الجديدة ويتم التنسيق مع عدد من الوزارات للمشاركة في هذا البرنامج بما يتناسب مع عمل هذه الوزارات ومنها وزارات السياحة والزراعة والموارد المائية والتنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويهدف البرنامج لتمكين أعضاء المجالس المحلية مهنياً وفنياً وإدارياً وإلى رفدهم بكل التشريعات الناظمة لعمل هذه المجالس وشرح آليات التنفيذ بشكل يساعدها على القيام بالدور التنموي والخدمي المناط بها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم /107/ لعام 2011 بشكلٍ فعّال وبما يحقق التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة.

على التوازي يتم متابعة برامج خطة تدريب الكوادر البشرية في الإدارة المركزية حيث يتم تنفيذ برنامج “الموظف الجديد” لشريحة المهندسين المفرزين إلى الإدارة المركزية والبالغ عددهم /33/ مهندساً لتزويدهم بأهم ما يتعلق عملهم في المحاور الإدارية والقانونية والفنية وبما يساعدهم على الانسجام في بيئة العمل الجديدة ويساهم في بدء حياتهم الوظيفية بالشكل الأفضل.

صحيفة البعث