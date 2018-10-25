أبراج يوم الخميس 2018/10/25من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/25: مراقب،خجول،موهوب، متعايش مع كافة الظروف، تحب عمل الخير بذكاء وشجاعة وسرعة، تخصص جزء كبير من وقتك لممارسة هواياتك،تأخذ دور قيادي ومساعد بعائلتك، تلعب دور وسيط في محيطك المهني والاجتماعي تستعد لسفر وعقد صفقات تجارية مهمة تحملك تطوير ونجاح بمجالك العملي للبعض شراء عقار جديد.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تظهر لك أمور شخصية ومالية إدخال تعديلات واصلاحات على بيتك مصاريف طارئة نتيجة فواتير متراكمة بالمقابل تأتيك مساعدة من أحد المقربين أو تحصل على مكسب أو هدية تعوض مصاريفك.

برج الثور : القمر ببرجك تعيد النظر بحساباتك وتنظمها تأخذ قرار حاسم بقضية قانونية تخطط لمشروع جديد احسب خطواتك جيدا.

برج الجوزاء: عملك متراكم تجنب الانفعال ولا تخالف القوانين والتعليمات حافظ على هدوئك وخليك لطيف تحالف مع أصدقاء واطلب مساعدتهم بإيجاد حلول وتسوية.

برج السرطان : تغييرات مهمة على صعيد شخصي وعائلي تتعرف على أشخاص جدد من خلال دعوة أو مناسبة لا تتردد واطلب أمنية تتحقق لك.

برج الأسد : تزداد مسؤولياتك في العمل تحتاج لمساعدة الزملاء خليك دقيق وراجع معاملات وانتبه من الأخطاء واعمل بجدارة حتى تحافظ على مكانتك.

برج العذراء : وجود القمر ببرج الثور يمنحك شعور بالراحة والطمأنينة عندك سفر واتصالات مهمة للطلاب وقت جيد للدراسة وللتجار فرص مهمة للبيع والشراء.

برج الميزان: تستعيد السيطرة على أمورك وتعالج مشاكل مصرفية واجهتك ترمم علاقاتك مع المحيط لا تهمل وضعك الصحي وغذائك.

برج العقرب : تشعر بالتوتر بسبب خلافات قانونية مع الشريك حاول تظبط نفسك حتى تتمكن من التركيز وإيجاد حلول مناسبة والبعض صعوبات وتأجيل

برج القوس: واجباتك كثيرة لا تتهرب ممنوع اللهو يتوجب عليك أخذ جميع تدابير اللازمة لحماية نفسك وتقديم أفضل ماعندك انتبه من تداخل في مواعيدك.

برج الجدي : تعود أمورك إلى طبيعتها تطمئن بانفراج تتلقى دعم من أحبائك للبعض خبر بخصوص الأولاد للبعض تغيير على مستوى شخصي.

برج الدلو: تستقبل زوار من بعيد تمضي يومك مع العائلة تنهي مشكلات بين أفراد عائلتك تأخذ قرارات مهمة ابتعد عن السرعة والتسرع.

برج الحوت: تنشط في زيارات ولقاءات وحوارات في مجالك العملي تظهر مرونة وانفتاح بالتعامل مع الآخرين توسع شبكة معارفك تفكر في مشاريع جديدة.