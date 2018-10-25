بعد خطاب ابن سلمان تصعيد فرنسي بريطاني جديد ضد السعودية

جهينة نيوز:

بعد خطاب ابن سلمان مساء اليوم و الذي يبدو فيه مرتاحاً لما ستؤول اليه قضية خاشقجي أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لملك النظام السعودي سلمان ال سعود عن سخطه الشديد تجاه جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لبيان من الرئاسة الفرنسية، طلب ماكرون من الملك سلمان، كشف حقيقة ظروف "المأساة".

وذكر ماكرون العاهل السعودي، بان أولويات فرنسا هي الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحريات العامة.

و في ذات السياق ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أبلغت العاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن رواية المملكة لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا تفتقر للمصداقية.

وقال متحدث باسم مكتب ماي:" رئيس الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية ولهذا ما تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث "حثت ماي السعودية بقوة على التعاون مع التحقيق التركي مع التزام الشفافية بشأن النتائج، من المهم الوصول إلى الحقائق كاملة".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من دخول البلاد