الجماعات الارهابية غرب حلب تطلق قذائف على الاحياء المدنية و الجيش يرد

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 23:40 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجماعات الارهابية غرب حلب تطلق قذائف على الاحياء المدنية و الجيش يرد

جهينة نيوز:

أطلقت الجماعات الارهابية الموالية لتركيا غرب حلب قذيفتي هاون على حي حلب الجديدة و مفرق كلية العلوم و أفاد التلفزيون السوري عن إصابة مواطنيين بجروح نتيجة القذائف العشوائية.

هذا و قامت وحدات من الجيش العربي السوري برد عنيف على الجماعات الارهابية و أخمدت مصادر إطلاق النيران و أستهدفت مواقعهم في المنطقة المنزوعه السلاح حيث تزعم تركيا أنه تم سحب السلاح الثقيل منها.

و يذكر أن القذائف لم تتوقف من المنطقة و يسجل بشكل يومي خرق للاتفاق الروسي التركي و إطلاق القذائف العشوائية على الأحياء المدينة في حلب من قبل العصابات الارهابية الموالية للإحتلال التركي.


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