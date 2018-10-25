الجماعات الارهابية غرب حلب تطلق قذائف على الاحياء المدنية و الجيش يرد

جهينة نيوز:

أطلقت الجماعات الارهابية الموالية لتركيا غرب حلب قذيفتي هاون على حي حلب الجديدة و مفرق كلية العلوم و أفاد التلفزيون السوري عن إصابة مواطنيين بجروح نتيجة القذائف العشوائية.

هذا و قامت وحدات من الجيش العربي السوري برد عنيف على الجماعات الارهابية و أخمدت مصادر إطلاق النيران و أستهدفت مواقعهم في المنطقة المنزوعه السلاح حيث تزعم تركيا أنه تم سحب السلاح الثقيل منها.

و يذكر أن القذائف لم تتوقف من المنطقة و يسجل بشكل يومي خرق للاتفاق الروسي التركي و إطلاق القذائف العشوائية على الأحياء المدينة في حلب من قبل العصابات الارهابية الموالية للإحتلال التركي.