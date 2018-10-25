تركيا: تزعم خروج الارهابيين من المنطقة منزوعه السلاح و تتوعدهم

جهينة نيوز:

أكد وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء ، انسحاب قسم كبير من العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحسب زعمه و كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل إسبوعين انتهاء عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب بموجب اتفاق سوتشي.

وأوضح أكار خلال استضافته في اجتماع محرري "وكالة الأناضول"، أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90 بالمائة.

وتابع قائلا: "سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأضاف أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر للمسلحين في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها