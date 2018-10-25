أخيراً,, ناشطون يحلون لغز مقتل خاشقجي ... هذا هو السبب الحقيقي

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 23:30 | سياسة, عربي

أخيراً,, ناشطون يحلون لغز مقتل خاشقجي ... هذا هو السبب الحقيقي

جهينة نيوز:

كل من زعيم او سياسي طالب الرئيس الأسد بالتنحي (تنحى) و من دعا لتقطيع سورية (تقطعت أوصاله) جديد تعليقات السوريين على قتل و تقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده و هو الذي كتب قبل عدة أشهر مقال بعنوان حان وقت تقطيع سورية.

و كتبت صفحة سيريان ستراتيجي ريسيرس في تعليق على صورة من مقال خاشقجي " إحزر من تم تقطيعه" فيما كتب عضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي " " حان الوقت لتقسيم سوريا؟، بغض النظر .. المعذرة أسيادك قسَّموك !".

و يذكر أن جمال الخاشقجي كتب مقال في الواشنطن بوست دعا فيه الى تقطيع سورية و كتب المقال بعنوان "إنه وقت تقسيم سورية" و لكن قتل الخاشقجي في سفارة بلاده و أشارت تقارير الى تقطيع أوصال جثته بمنشار كهربائي داخل السفارة فيما لم يتم العثور على بقايا جثته حتى اليوم.


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