تحديد موقع نشر أول منظومة من صواريخ اس-300 في سورية - صور

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام صهيونية أن كيان العدو الاسرائيلي رصد منظومة اس-300 في منطقة مصياف و نشرت وسائل إعلام العدو صور قالت أنها لأقمار صناعية رصدت منظومة اس-300.

و يذكر أن وسائل إعلام العدو في الكثير من الاحيان تنشر صور تم تعديلها على الفوتوشوب بهدف بث الدعاية العسكرية و كانت في وقت سابق نشرت صور أقمار صناعية قالت انها لرصد الشبح الروسية في سورية ليأتي تأكيد وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات المذكورة لم تقف على اي مدرج في المطار و كانت ضمن حضائر خلال وجودها في سورية و عدد الطائرات كان اثنتين في حين تم نشر صور لثلاث طائرات تبين أنها صور معدلة على برامج معالجة الصور.