اتفاق بين الارهابيين يثير الريبة بشأن جدية تركيا تنفيذ سوتشي

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 21:49 | سياسة, عالمي

اتفاق بين الارهابيين يثير الريبة بشأن جدية تركيا تنفيذ سوتشي

جهينة نيوز

عوضاً عن إخراج الإرهابيين من معرة النعمان قام الارهابييون بتوقيع إتفاق بين بعضهم البعض ينظم وجود الحواجز و ينهي الإقتتال, و الاتفاق بين جماعه تعتبرها تركيا جماعه إرهابية معتدلة و جماعه تعتبرها تركيا جماعه إرهابية متشددة.

و وقع ممثل عن الجبهة الوطنية المدعومة تركياً و التي تضم عدد من الفصائل الإرهابية في صفوفها إتفاق ينهي إقتتال مع تنظيم جبهة النصرة الارهابية المدعومة من تركيا أيضاً و يقضي بوقف القتال و إطلاق سراح الاسرى و تنظيم عمل الحواجز في منطقة يفترض أن يغادروها و هي معرة النعمان.

و نشرت تنسيقيات الإرهابيين نصل الاتفاق الموقع بين فصيل صقور الشام الارهابي ممثل الجبهة الوطنية و تنظيم جبهة النصرة الإرهابية, و هو ما يثير الريبة بنية تركيا تطبيق إتفاق سوتشي و خصوصاً أن أنصارها يوقعون اتفاقات مع جماعات أقر النظام التركي بأنها جماعات إرهابية.

و يذكر أن تقارير سابقة أفادت بأن الجيش السوري يستعد لعمل عسكري في إدلب في حال لم يغادر الإرهابيين المنطقة منزوعه السلاح وفق إتفاق سوتشي.


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