بعد تجربتها بالإنتاج السينمائي.. سلاف فواخرجي تستعد لإخراج مسلسل تلفزيوني!

جهينة نيوز

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي أنها تستعد لخوض تجربة الإخراج التلفزيوني بعد خوضها تجربة الإنتاج السينمائي .

وقالت سلاف في حوار إذاعي نقلته صفحة دراما نيوز إنّ في حوزتها نصًّا من تأليف رامي كوسا ويحمل عنوان "اللي بقيوا" وما تزال تبحث عن الإنتاج المناسب لهذا العمل منذ حوالي العام و نصف العام، مؤكدة أنّ العمل يشبه الدراما السورية القديمة وأنه عمل حقيقي وقريب من الناس .

وعلى صعيد آخر تنتظر فواخرجي عرض مسلسلها "هوا أصفر" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد المؤجل من الموسم الماضي، والذي شاركها بطولته كلا من يوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وآخرين .

كما تنتظر سلاف عرض مسلسلها المصري "خط ساخن" الذي قامت بتصويره من الموسم الماضي وهو من بطولتها بالشراكة مع النجم المصري حسين فهمي.