طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة ثانية بالحديدة راح ضحيتها 15 شهيداً

جهينة نيوز

استشهد 15 مواطناً على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في مجزرة ثانية ارتكبها طيران العدوان السعودي في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن 15 مواطناً استشهدوا وأصيب 5 آخرين في حصيلة أولية لغارات شنها طيران العدوان على مغسل للخضروات في المسعودي بمديرية بيت الفقيه .

وأشار المصدر إلى أن عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا لا تزال مستمرة في ظل تحليق مستمر لطيران العدوان في سماء المحافظة.

وكان طيران العدوان ارتكب، ظهر اليوم، جريمة بشعة بحق المواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة راح ضحيتها ثلاثة شهداء بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين كحصيلة غير نهائية.