بوتين تحدث عن سورية و ليبيا و لأول مرة يرد على ترامب

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سيكون ردها مباشر و فعال على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية نزع الصواريخ متوسطة و قصيرة المدى.

و في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيطالي قال بوتين إن الإجراءات الأمريكية للخروج من الاتفاقية قد بدأت قبل تصريح ترامب و قد أقرت موازنة الدفاع الأمريكية مؤكداً أن واشنطن لم تقدم أي أدلة على خرق روسيا للإتفاق و لكن واشنطن نفسها قد خرقتها, مشدداً على أن الدرع الصاروخي الأمريكي في بولندا و الطائرات المسيرة بدون طيار هي بحد ذاتها إنتهاك للاتفاق و أكد بوتين على أن الرد الروسي سيكون سريع و فعال و أي دول آوروبية ستوافق على نشر صواريخ متوسطة أو قصيرة المدى على أراضيها سستتحمل مسؤولية ذلك, و قال بوتين ما يقلقنا هو إنهيار اتفاقية ستارت للحد من الحوامل الصاروخية معتبراً أن واشنطن أسقطت اتفاق الدفاع الصاروخي و الآن تلوح بإسقاط اتفاق نزع الصواريخ متوسطة المدى.

و عن سورية شدد الرئيس بوتين على: ضرورة توحيد الجهود الدولية لحل الأزمة في سورية وتقديم المساعدة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد السوري و خلق الأجواء والظروف الملائمة لعودة المهجرين.

و بخصوص ليبيا قال بوتين أن الأزمة في ليبيا من صنع أيادي وليست من صنع روسيا و أعرب بوتين عن دعم موسكو لكل ما تفعله إيطاليا في مجال التسوية الليبية، لا سيما المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باليرمو 12-13 نوفمبر المقبل بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسوية الليبية.

قال الرئيس الروسي، ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان سيحضر المؤتمر شخصيا: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأستطيع المشاركة شخصيا، لكن التمثيل الروسي سيكون عاليا".

و في الإقتصاد قال بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى إلى تهيئة الظروف الأكثر راحة للمستثمرين الأجانب، بمنحهم في عدد من المناطق أفضليات جدية.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وممثلي الشركات الإيطالية: "نحن في روسيا نسعى لتهيئة ظروف مواتية لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك وللاستثمارات والتكنولوجيا الإيطالية، ويتم تبسيط العليات الإدارية وإنشاء البنية التحتية الأكثر حداثة، بما فيها ومنح أفضليات جدية للمستثمرين في عدد من مناطق روسيا".