ابن سلمان يتغزل بقطر و يقول: لن نسمح بإحداث شرخ بين تركيا والسعودية

جهينة نيوز

اعتبر ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان، مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حادثا مؤلما لا مبرر له، متوعدا بمحاسبة المسؤولين وعدم السماح باستغلال القضية لإحداث شرخ بين تركيا والسعودية.

وأكد ابن سلمان، خلال مشاركته في جلسة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" (دافوس الصحراء سابقاً)، تعليقا على مقتل خاشقجي: "إنه حادث مؤلم بالنسبة للجميع وجريمة بشعة لا مبرر لها".

وشدد ولي عهد النظام السعودي على أن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا، لكنه تعهد بألا يتم ذلك طالما العاهل السعودي هو الملك سلمان والرئيس التركي هو رجب طيب أردوغان.

كما اعتبر محمد بن سلمان في حديث أنه آن الأوان لإعادة هيكلة القطاع الأمني السعودي.

وأشار ولي عهد النظام السعودي إلى أن بلاده تتعاون مع تركيا في قضية خاشقجي، وأكد: "جميع الجناة سيعاقبون والعدالة ستسود".

و في المجال الإقتصادي توقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلا باهرا لمنطقة الشرق الأوسط، وقال إن المنطقة ستكون أوروبا الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وجاء تصريح ولي العهد السعودي اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة مع ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان المكلف جرت ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، المنعقد حاليا في العاصمة الرياض.

وقال إن "الدول العربية شهدت تطورا كبيرا على مستوى اقتصادها في السنوات الماضية، والشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة خلال 5 سنوات قادمة"، مضيفا "هذه حربي التي أقودها ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأنا أرى الشرق الأوسط مثل أوروبا".

وأشار الأمير السعودي إلى التطورات في الدول العربية المختلفة، وقال إن معظم دول المنطقة لديها مشاريع طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبها مستدلا بمشاريع التنمية في مصر والعراق ولبنان وحتى قطر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف متغزلاً بقطر: أن قطر التي نحن على خلاف معها لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة بعد 5 سنوات، وإن مصر تحقق نموا أكثر من 5%، ومشاريع البنية التحتية فيها تسير بشكل سريع.

وعن أداء الاقتصاد السعودي، قال الأمير محمد بن سلمان إن الأرقام تتحدث عن التقدم الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى أن أصول صناديق الاستثمار العامة السعودية ستبلغ 400 مليار دولار بنهاية 2019.

وأكد أن المملكة ستواصل الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية، وتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.5% هذا العام.

وأنهى الأمير محمد بن سلمان مشاركته قائلا إن "السعوديين لديهم همة مثل جبل طويق وهمة السعوديين لن تنكسر إلا إذا تساوى بالأرض".

وانطلق في الرياض أمس الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" أو كما يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، والذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار في المملكة.

وفي اليوم الأول من انعقاد المؤتمر أبرمت السعودية 25 اتفاقا ومذكرة بقيمة 56.5 مليار دولار، منها مذكرات تفاهم بقيمة 34 مليار دولار أبرمتها شركة النفط السعودية "أرامكو" وحدها.