التحقيقات في قضية خاشقجي تصل الى غابة بلغراد

جهينة نيوز:

أظهرت التحقيقات في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول بجولة استكشافية في غابات بلغراد قبيل ارتكاب الجريمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقالت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن ” قوات الأمن التركية قامت بتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في نقاط عديدة في مدينة إسطنبول وعلى رأسها مطار أتاتورك ولفنت وسلطان أحمد حيث رصدت كاميرات المراقبة تحركات مسؤولي القنصلية السعودية والفريق السعودي الذي يضم 15 شخصاً والمتهم بتنفيذ جريمة قتل خاشقجي قبيل الحادث”.

وكشفت التحقيقات أن فريقاً من القنصلية السعودية قام في الأول من أكتوبر الجاري بجولة استكشافية مستخدماً سيارة دبلوماسية في غابات بلغراد، حيث حصلت قوات الأمن على صور تظهر دخول السيارة إلى هناك إضافة إلى صور تظهر قدوم خاشقجي إلى مطار أتاتورك في الأول من أكتوبر الجاري.