ضوء ظهر فجأة في السماء وأطلق صاروخين من غزة على بئر السبع

جهينة نيوز:

اكتسبت نظرية تُحمِّل البرق مسؤولية هجوم صاروخي فلسطيني من غزة، الأسبوع الماضي، قوة دافعة في كيان الاحتلال الإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وأطلق صاروخان من القطاع المحاصر في 17 أكتوبر/تشرين الأول و نفت غرفة عمليات المقاومة أن تكون خلف إطلاق الصاروخين. وقال الوزير بالحكومة الإسرائيلية تساحي هنجبي إنه ثمة ما يدعو للاعتقاد بصحة ذلك، وفقا لـ"رويترز".

ودمر أحد الصاروخين منزلا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل دون أن يؤدي إلى خسائر بشرية، بينما سقط الآخر في البحر المتوسط. وردت إسرائيل بضربات جوية أودت بحياة مدني فلسطيني في غزة.

وبعد ذلك بقليل، ظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر البرق وهو يضيء ليل غزة لينطلق بعده صاروخان في الهواء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أن الحكومة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتقد الآن أن البرق هو الذي فعل آلية الإطلاق