1800 خط هاتفي وبوابة انترنت في مقسم بصرى الشام

جهينة نيوز:

انتهى فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا من تركيب التجهيزات الجديدة لمركز هاتف مدينة بصرى الشام وبدأ بإعادة تأهيل مركز هاتف مدينة طفس بريف درعا.

وبين مدير فرع الشركة المهندس أحمد الحريري في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات انتهت من تركيب مقاسم جديدة في مركز هاتف بصرى بريف درعا الشرقي بعدما تعرض المقسم القديم للتدمير وخرج من الخدمة كليا خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل الإرهاب موضحا أن عدد الخطوط مع بوابات الانترنت يبلغ 1800 خط.

وأشار الحريري إلى أن ورشات الشركة بدأت بإعادة تأهيل مركز هاتف مدينة طفس بريف درعا الغربي ووضعه بالخدمة قريبا كونه يعد من المراكز الأقل تضررا نتيجة قيام المجتمع المحلي بحماية هذه المنشاة من الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية التي كانت تنتشر في المدينة.

ولفت مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا إلى أن الشركة تواجه عدة صعوبات متمثلة بعدم توفر الكوابل النحاسية في السوق المحلية الأمر الذي يتسبب بتأخر الورشات في تنفيذ أعمالها.

وأنهى فرع الشركة بدرعا خلال الشهر الجاري تجهيز مركز اتصالات داعل ليكون بذلك أول مركز من المراكز المتضررة يعاد إلى الخدمة بعد إعادة الأمن والاستقرار الى محافظة درعا