الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على رهبان الكنيسة القبطية

جهينة نيوز:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على رهبان كنيسة الأقباط في مدينة القدس المحتلة واعتقال أحدهم مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وعدوان الاحتلال.

وأكدت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن هذا العدوان الغاشم يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرتها بالكامل على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها المسيحية والإسلامية ومحاولاتها تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالقوة.

وأشارت الخارجية إلى أن التدخل السافر لسلطات الاحتلال في الكنيسة ومنع عمليات الترميم انتهاك صارخ للقانون الدولي مطالبة منظمة اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها في حماية دور العبادة وحرية الوصول إليها وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات ورجال الدين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحد الرهبان خلال اعتدائها صباح اليوم على مجموعة من الرهبان والفلسطينيين المشاركين في وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس القديمة رفضا لمنع سلطات الاحتلال الكنيسة من القيام بأعمال ترميم لدير السلطان القبطي.