المركزي: طرح فئة الـ 50 ليرة المعدنية آخر العام الجاري

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 17:40 | اقتصاد, محلي

المركزي: طرح فئة الـ 50 ليرة المعدنية آخر العام الجاري

جهينة نيوز:

أكد مصرف سورية المركزي أن الإعلان عن إصدار أو تداول أي فئة نقدية من العملة السورية محصور بالمصرف وأي معلومات تتعلق بهذا الموضوع يتم الإعلان عنها عبر موقعه على الانترنت وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية.

وأشار المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يعتزم طرح فئة الـ 50 ليرة سورية المعدنية في التداول نهاية العام الحالي بعد استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

ولفت المصرف إلى أن عملية طرح فئة الـ50 ليرة المعدنية تؤكد الحرص على توفير فئات نقدية بحالة جيدة بالنسبة للفئات النقدية التي تتمتع بسرعة دوران مرتفعة لتلبية حاجة المواطنين.

وكان المصرف أعلن في أيلول الماضي أنه بإمكان حملة الفئات النقدية السورية التي لم تعد بحالة فنية جيدة التوجه إلى فروعه بالمحافظات لاستبدال الأوراق التالفة من فئات 50 و100 و200 ليرة سورية اعتباراً من الـ 19 من أيلول وذلك بعد استكمال عقود الطباعة الخاصة بالعملة السورية.


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