استقالة سياسي ألماني عقب ظهوره في عدة "مواقع نازية"

جهينة نيوز

تعرض سياسي بارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، إلى انتقادات حادة عقب زيارته عشرات المواقع التاريخية التي تخص الزعيم النازي، أدولف هتلر، وقدم استقالته على وقعها.

وحصلت وسائل إعلام ألمانية على الصور التي توثق الجولات التي قام بها السياسي، في عام 2015، بينما أكد الحزب مؤخرا صحة الصور وصلتها بالرجل الذي سارع إلى تقديم استقالته بعيد انتشار الأنباء.

وفي السياق نفسه، نشرت وسائل الإعلام تقريرا مفصلا فضحت من خلاله الزيارات التي قام بها السياسي مع زملائه، والتي شملت مواقع عديدة مرتبطة بمراحل مختلفة من حياة هتلر.

كما تحدث التقرير بالتحديد عن صورتين اثنتين، الأولى تظهر السياسي وهو يحمل شمعة أمام البناء الذي ولد فيه أدولف هتلر، في البلدة النمساوية، "Brannau am Inn".

أما الصورة الثانية، فكانت في المخدع الجبلي للزعيم النازي، في مقاطعة بافاريا الألمانية. وعلاوة على ما سبق، ظهر السياسي الألماني في صور بالقرب من شعارات وأعلام نازية.

وفي تعليقها على الصور التي لم تنشر للعامة، أكدت قيادة الحزب الألماني AfD، أنه تم تذكير السياسي المتهم بأن ممارسات من هذا النوع هي "غير مقبولة ولا تتوافق مع شروط العضوية الخاصة بالحزب".

المصدر: RT