بعدما منع والدته من الرقص.. راغب علامة يعلّق على تصرفات ابنه خالد

جهينة نيوز

عبّر الفنان راغب علامة عن فخره وسعاده من رد فعل ابنه خالد الجريء وذلك بعد منعه والدته من الرقص في إحدى المناسبات الخاصة.

واشار علامة في حديث لبرنامج تلفزيوني الى انه تعجب من موقفه وكيف تقدم ومنع والدته جيهان من الرقص في سهرة خاصة بمنزلهم.

وقال: "الموقف فاجأني وصدمني، فأنا اعرفه جيدا وهو شاب منفتح جدا يخرج ويسهر ويتنزه مع اصدقائه، وما قام به مع والدتي جعلني ارى وجه الاخر، واسعدني ما قام به".

وكان خالد علّق على الأمر في وقت سابق، مؤكدا ان غيرته على والدته هو الدافع الوحيد لتحركه وابعادها ومنعها من الرقص، لافتا الى ان والده لا يمكنه القيام بذلك بين الناس.

وكان راغب علارمة قد نشر مقطع فيديو من احدى السهرات الخاصة وكان يقف ويصفق لزوجته خلال رقصها، ليتفاجأ الجميع من تدخل خالد ومنع امه عن الرقص، ليعود ويرحب بالجميع بطريقة عفوية وسط دهشة واستغراب والده