دراكولا الصغير يغزو الانترنت بأسنانه

جهينة نيوز

نما لطفل نابان يشبهان أنياب "دراكولا" خلال أسبوع واحد حيث ظهر الطّفل بشكلٍ مخيف وطريف.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تفاجأت هايلي ميكروفت بنمو أسنان مدبّبة لطفلها أوكلي البالغ من العمر عامَيْن، ممّا أثار قلقها فاصطحبت ابنها إلى طبيب الأسنان، لكنّه طمأنها إلى أن طفلها ليس الوحيد الذي يحصل على أسنان مدبّبة، وأنها ستتحوّل إلى أخرى مسطحة مع الوقت عندما يبدأ الطفل في تناول الطعام الأكثر صلابة.

وكانت القواطع التي نمت للطفل صغيرة، لكنّها سرعان ما تطورت وأصبحت أكثر طولاً في غضون أيام، وأضافت الأم أنّها تدعوه بـ"دراكولا الصغير" لأن الناس سيدعونه بذلك على أيّ حال، لذلك أرادت أن تصنع منه شيئاً إيجابياً، وأكدت أنّها لن تجبره على ارتداء ملابس "مصاص الدماء" في "الهالوين".