توأمان أمريكيتان تتحولان معا إلى الشابين جاك وجيس

جهينة نيوز

قررت فتاتان توأم من الولايات المتحدة، في وقت واحد، التحول إلى توأم من الذكور على الرغم من نشأتهما في بيئة محافظة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن جاكلين وجينيفر غراف من بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية تبلغان من العمر 23 عاما

واعترفت الأختان بأنهما حلمتا منذ الطفولة بالاستيقاظ في أحد الأيام كذكرين، على الرغم من أنهما لم تسمعا قط، في ذلك الوقت، عن الأشخاص المتحولين جنسيا.

وكانت الفتاتان تميلان إلى التقرب من الفتيات ولم تبوحا لبعضهما بمشاعرهما وفي الـ 18 من العمر أعلنت عن تحويل جنسيهما لتصبحا جاك وجيس

ويقول جاك أن حياتهما تغيرت للأفضللكن هناك من يصر على مناداتهما بصيغة المؤنث، وهذا الأمر كان مزعجا لهما كثيرا.

ويضيف جيس المنتسب لأكاديمية الشرطة، أن دعم "أخيه" مهم جدا بالنسبة له، "لقد كنت أحلم بهذا التغيير دائما لكنني لم أكن أملك الشجاعة الكافية لفعل هذا، لولا أخي. عندما يكون لديك توأم، لا تشعر بالوحدة، فهو يشعر بنفس الصعوبات، لذلك تشعر أنك أقوى".

وتضيف الصحيفة أن جاك يلتقي الآن مع فتاته جيس سميث، البالغة من العمر 19 عاما، وأن جاك خطب صاحبة مخزن اسمها مايغون أرينغتون (22 عاما)، وقد تلقى "الشابان" في آخر شهر أيلول الماضي وثائقا باسميهما الجديدين