دراسة: المزاج السيئ يضاعف مردودية العمل

جهينة نيوز

أظهرت نتائج دراسة كندية جديدة أن الشعور بمزاج سيئ يمكن أن يساعد بعض الناس بالفعل على التركيز وتحسين إدارة وقتهم وتحديد أولويات المهام بشكل أفضل.

ووجد الباحثون أن المزاج الجيد يعيق مهارات تنظيم الوقت والمهارات التقليدية، حيث أوضحت النتائج أن هذا ينطبق فقط على المنفتحين فقط، بينما يتوقف الانطوائيون عن العمل عندما يشعرون بالكآبة.

وركز الباحثون على التفاعل العاطفي، على غرار الحساسية ومدة وكثافة الردود العاطفية المرتبطة بالمزاج، وتمثل هذه الأمور العوامل المحددة التي تؤثر على ما يسمى "الأداء الفعال" أو القدرة على تنفيذ المهام.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأكثر تفاعلا لديهم استجابات عاطفية سريعة ومكثفة ومستمرة، في حين أن الأشخاص منخفضي التفاعل أو الانطوائيين يكونون أكثر استرخاء