بالفيديو.. انزال جوي روسي مصري للقضاء على ارهابيين افتراضيين

جهينة نيوز

نفذت قوات روسية مصرية عملية إنزال جوي لنحو 200 مظلي في عملية استطلاع لمواقع الارهابي ضمن تدريبات" حماة الصداقة" ونُفذت عملية الإنزال بواسطة طائرتي "إيل-76" الروسية، "وسي-30" هرقل المصرية، وقد استخدمت القوات أنظمة المظلات "أرباليت-1"، و"أرباليت-2"، و"إم إس-5"

وتقام في مصر التدريبات التكتيكية المشتركة بين القوات الروسية والمصرية في الفترة من 13-26 تشرين الاول، بمشاركة أكثر من 400 عسكري من كلا البلدين. ومن المقرر استخدام العديد من المطارات وأكثر من 15 طائرة هليكوبتر وطائرة نقل جوي للأفراد والمعدات، فضلا عن 10 وحدات من المعدات العسكرية.

وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 تشرين الاول، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

المصدر- روسيا اليوم