بريطانيا تلغي تأشيرات دخول المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من دخول البلاد، مضيفة أنها ستتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وأوضحت ماي، أمام البرلمان: "لا تزال هناك حاجة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط فيما يتعلق بهذه القضية، أتوقع أن أتحدث إلى الملك سلمان في وقت لاحق اليوم"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت: "يقوم وزير الداخلية باتخاذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة، وإذا كان هؤلاء الأفراد لديهم تأشيرات في الوقت الحالي، فسوف يتم إلغاءها اليوم".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.