روسيا وأمريكا تبحثان احتمال زيارة بوتين لواشنطن

الأربعاء, 24 تشرين الأول 2018 الساعة 15:02 | سياسة, عالمي

روسيا وأمريكا تبحثان احتمال زيارة بوتين لواشنطن

جهينة نيوز

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة بحثتا إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن العام المقبل.

وقال بيسكوف إن هذا الاحتمال جرت الإشارة إليه باقتضاب خلال زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لموسكو هذا الأسبوع. وأبلغ بيسكوف الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأنه لم يجر الترتيب لخطط محددة بعد.

وقال مسؤولون يوم امس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوتين يعتزمان اللقاء في باريس الشهر المقبل في أول لقاء لهما منذ قمة في هلسنكي أطلقت عاصفة من الانتقادات لتقارب ترامب من الكرملين.

رويترز


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