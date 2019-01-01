فيكتوريا بيكهام تروج لموضة السترات الرسمية

جهينة نيوز

قدمت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام مجموعة ناجحة في أسبوع الموضة بلندن لصيف 2019.

تمثلت المجموعة بالسراويل الرسمية الرائعة مع البلايزر ، ومعاطف بقصة مستقيمة وتنانير السكيني أو المنسدلة ولكن بطول متوسط وخصر عالي.

واختتمت بيكهام عرضها بإطلالتها بسترة رسمية بلايزر بيجية اللون , ومنذ ذلك الحين سيطرت هذه السترة على شوارع الموضة.

وانطلقت هذه الموضة من شوارع لندن تحديداً ، فبدأن النساء ينسقن السترة الرسمية بلون البيج مع إطلالاتهن إما مع جينز أسود ، أو مع جينز عادي يرافقه قميص كلاسيكي أبيض ، واخترنّ أخريات التنورة المثنية معها.