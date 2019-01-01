“التحالف” يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف مجددا قرية السوسة في دير الزور

جهينة نيوز

واصل طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة جرائمه بحق السوريين حيث قصف مجددا قرية السوسة جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي يزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي نفذت عدة غارات على الأحياء السكنية في قرية السوسة ومحيطها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ودمرت أحداها أحد منازل المواطنين وذلك بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة من قبل ميليشيات "قسد" على القرية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات "التحالف الدولي" تسببت بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين وحدوث أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات.

وارتكب طيران "التحالف" خلال الأيام القليلة الماضية مجازر استشهد فيها العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال من أهالي قريتي السوسة والبوبدران في منطقة البوكمال حيث طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السبت الماضي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل بهذه المجازر وبجميع جرائم التحالف الدولي المزعوم الذي استخدم أكثر من مرة قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في عدوانه وكان آخرها في ال13 من الشهر الجاري في مدينة هجين بريف دير الزور.