"أوبر" تطمح إلى أسطول من السيارات الكهربائية

جهينة نيوز

تطمح شركة "أوبر" إلى أن تكون كل السيارات التي تستخدم تطبيقها في لندن، تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2025 ما يستوجب زيادة طفيفة في الأسعار لمساعدة السائقين على تغيير مركباتهم.

وكشفت الشركة الأميركية الثلاثاء هذا الهدف للحد من التلوث في العاصمة البريطانية. وكانت "أوبر" حصلت بصعوبة في حزيران الماضي على رخصة لمدة 15 شهراً للعمل في العاصمة البريطانية تحت إشراف صارم لهيئة النقل في لندن.

وأتت هذه النتيجة إثر معركة قضائية احتجت فيها الشركة الأميركية على قرار من هيئة النقل هذه بتعليق رخصتها. وتبدو "أوبر" واثقة من استمرارها في العمل في لندن وستفرض اعتبارا من مطلع 2019 عمولة قدرها 15 بنسا (17 سنتا من الأورو) لكل ميل (1,6 كيلومتر) على كل رحلاتها في لندن.

وتهدف من خلال ذلك إلى جمع أكثر من 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة السائقين على شراء سيارات مراعية للبيئة. ويمكن لسائق يقوم بأربعين ساعة في الأسبوع الحصول في غضون سنتين على دعم قدره ثلاثة آلاف جنيه استرليني. وتتوقع "أوبر" انتقال 20 ألف سائق إلى سيارات كهربائية بحلول نهاية العام 2021. وأكدت الشركة قبل فترة قصيرة أن عدد مستخدميها المنتظمين يصل إلى 3,6 ملايين شخص وسائقيها إلى 45 ألف شخص